¥¬¥ÁÉÔÃç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯·Ý¿Í£²¿Í¤¬ÁÔÀä¸ýÏÀ¡¡¿¼Ìë¤ËÄ¹Ê¸¡ÖÆ±´ü¤«¤é¤âÁ´°÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤·¡£¼¤á¤Æ¤Þ¤¨¤è¡©¡×¼ýÏ¿Ãæ¤âÄ¶¸±°¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¬¥Á¤ÎÆó¿Í¡×¤·¤ó¤¤¤Á¾Ú¸À
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡¡¿·½Õ¡ª¤ªÇ¯¶Ì£Ó£Ð¡×¤¬£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£Âç¸ç¤¬¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤À¤È¾µÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´³Û¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×£²£°£²£±Ç¯¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿£Ú£Á£Ú£Ù¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Âå£¹Ëü£¶£¹£´£¹±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¥¹¥´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¶â³Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥±¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£
¡¡£Ú£Á£Ú£Ù¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Û¥ó¥È¡£¤³¤³¡¢Æ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£°ì¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¡¢¤º¤Ã¤È¸«²¼¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡£Æ±´ü¤Ê¤Î¤Ë¡££µÇ¯´Ö¡¢£±£°Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¡£°û¤ß¤ÎÀÊ¤È¤«¤Ç¡Ø¤ªÁ°¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤ä¡£¼¤á¤í¤ä¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¹ðÃÎ¤È¤«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡£¡Ø¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡©¤ª¤â¤ó¤Ê¡ª¼¤á¤í¤è¡©¡Ù¤È¤«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ìÈÖ¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¾å¼ê¤¤¤³¤È¤¤¤«¤º¡£¥±¥Ä¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾å¼ê¤¤¤³¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¤Ä¤¤£±½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¼Ìë¤Ë¡¢¥±¥Ä¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ç¡©Æ±´ü¤«¤é¤âÁ´°÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤·¡£¼¤á¤Æ¤Þ¤¨¤è¡©¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦£Ì£É£Î£Å£±£µ¹Ô¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¡£¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤â¤¦Ê¢Î©¤Ã¤Æ¡¢Ê¢Î©¤Ã¤Æ¡££Ì£É£Î£Å¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥Ä¤ÏÂç¸ç¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ï¡¼¤Ã¤ÆÍí¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ê£Ú£Á£Ú£Ù¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÖ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤â¤í¤¤ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤¬°¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤¬Æüº¢¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Ú£Á£Ú£Ù¡¢¥±¥Ä¤Î¸±°¤¹¤®¤ë¶õµ¤¤Ë¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È£²¿Í¡¢¥±¥ó¥«¤ÏÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¥¬¥Á¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤³¤ì¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¬¥Á¤ÎÆó¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥ó¥Þ¤ËÃç°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£ºòÇ¯¤ËÂç·¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È£²£°£²£µ¡¡Ì¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡×¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£