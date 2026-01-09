hinceから「ロウグロウジェルティント On Mute エディション」が2026年1月より順次発売となる。

■ミューテッドカラーコレクション

2026年最初のエディションとして登場する〈On Mute エディション〉は、“ミュートにした瞬間、より鮮明になる私。”をコンセプトにしたコレクション。外界のノイズを遮断し、自分自身の感覚に向き合う静かな瞬間を、彩度を抑えたカラーで表現。

原色の鮮やかさを削ぎ落としたミューテッドカラーは、ヴェールを一枚重ねたようなやわらかさと奥行きを併せ持ち、落ち着きのある印象と自然な存在感を叶える仕上がり。ブランドを象徴するロウグロウジェルティントならではの、みずみずしいツヤ感と密着感はそのままに、より洗練された表情へ導く設計となっている。

■商品情報

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

ロウグロウジェルティント On Mute エディション価格：1,760円（税込）全3色

R031 ベイグ澄んだローズの余韻を含んだ、ミュートピンクベージュ。

R032 ディム・アリュールかすかな儚さと大人の落ち着きを併せ持つ、深みのあるミューテッドモーヴ。

R033 デプスブラウンをひとさじ加えた、奥行きのあるディープミューテッドモーヴ。