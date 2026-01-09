hince、「ロウグロウジェルティント」から彩度を抑えたミューテッドカラー新3色が登場
hinceから「ロウグロウジェルティント On Mute エディション」が2026年1月より順次発売となる。
■ミューテッドカラーコレクション
2026年最初のエディションとして登場する〈On Mute エディション〉は、“ミュートにした瞬間、より鮮明になる私。”をコンセプトにしたコレクション。外界のノイズを遮断し、自分自身の感覚に向き合う静かな瞬間を、彩度を抑えたカラーで表現。
原色の鮮やかさを削ぎ落としたミューテッドカラーは、ヴェールを一枚重ねたようなやわらかさと奥行きを併せ持ち、落ち着きのある印象と自然な存在感を叶える仕上がり。ブランドを象徴するロウグロウジェルティントならではの、みずみずしいツヤ感と密着感はそのままに、より洗練された表情へ導く設計となっている。
■商品情報
VIVAWAVE.Co.,Ltd.
ロウグロウジェルティント On Mute エディション価格：1,760円（税込）全3色
R031 ベイグ澄んだローズの余韻を含んだ、ミュートピンクベージュ。
R032 ディム・アリュールかすかな儚さと大人の落ち着きを併せ持つ、深みのあるミューテッドモーヴ。
R033 デプスブラウンをひとさじ加えた、奥行きのあるディープミューテッドモーヴ。