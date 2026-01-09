Aぇ! groupが、2月25日リリースする2ndアルバム『Runway』のリード曲「Again」のティザー映像を公開した。

本映像は、雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を〈さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off〉と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的な、新たなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像に仕上がっている。

また、アルバムの収録楽曲およびBlu-ray／DVDの収録内容も公開。初回限定盤Aには、リード曲「Again」のMV＆メイキングに加え、「Fashion Killa♡」のMV＆メイキングを収録。初回限定盤Bには、「Can't Stop Lovin'」をテーマに、メンバーそれぞれの自然体な魅力を引き出した“彼女目線”の映像企画『Can't Stop Aぇ! デート』が収められる。4人それぞれ異なるシチュエーションの中で、隣にいるかのような距離感や、ふとした仕草、表情に胸が高鳴る、ここでしか見ることのできない内容となっている。そのほか、「Can't Stop Lovin'」のMVに加え、アルバムの世界観が形作られていく過程を追ったアートワーク撮影のビハインド映像も収録される。

