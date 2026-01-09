1月10日は「110番の日」山田怜司アナウンサーが一日警察署長で児童に110番の大切さ伝える（山口・下松市）
1月10日は「110番の日」です。
KRY山口放送の山田怜司アナウンサーが一日警察署長となり子どもたちに110番の大切さを伝えました。
山田アナウンサーは下松警察署の藤井署長から一日警察署長の委嘱状を受け取りました。
最初の任務は、警察署員の「通常点検」です。これは装備の点検を行うとともに、規律を保ち士気を高めるものです。
（山田署長 訓示）
「110番は私たちの生活のすぐそばにある、命を守る番号だと思っています。令和8年110番の日、小学生たちにしっかりとPRしてきたいと思います。よろしくお願いいたします」
子どもたちはついていかない、乗らない、大声を出す、すぐに逃げる、大人に知らせる、といった「いかのおすし」が防犯には大切だと学んだあとで、不審者の特徴を通報する訓練も行いました。
（不審者）「東陽小学校の子どもたちがかわいかったので声かけてしまいました」
（山田署長）「それはもう警察署に来ていただきます」
子どもたちの的確な通報で、山田署長は無事、事件を解決しました。
「いかのおすしのお話がよく分かりました」
「不審者にあったらどうする？」
「110番に伝えます」
子どもたちは山田署長と共に110番の大切さをしっかり学んだようです。