長島町のブリや出水市の大将季など、北薩摩のグルメを集めたフェアが鹿児島市のホテルで今月13日から行われます。企画をしたのは、航空会社の全日空――。そのワケは？



鹿児島市の城山ホテル鹿児島でまもなく始まる「北薩摩フェア」。長島町の鰤王のサラダや、さつま町の福永牛、阿久根市のエビや出水市の大将季など北薩摩の食を使った料理が並びます。フェアに先立ち、この日は試食会が行われ塩田知事も訪れました。





「日本一に輝いた豆腐。金賞、銀賞、各賞を総なめにしている」塩田知事が、箸をつけたのは日本一の生産量を誇るブランドブリ、長島町の鰤王を使ったサラダです。（塩田知事）「おいしいですね。この時期が一番。季節もいい。鹿児島の食材を生かしてどういう風に料理として届けるのかが大事なこと。評価、認知度の向上、販路開拓に繋がると考える」イベントを企画したのは、全日空のグループ会社「ANAあきんど鹿児島支店」です。城山ホテル鹿児島とのタッグで開催します。（ANAあきんど鹿児島支店・ 山本眞由美支店長）「乗っていただく理由が必要になる。地域の活性化、魅力を発信する、旅行の客だけでなく、関係人口、交流人口の増加を狙っていきたいと思っている」「北薩摩フェア」は、1月13日から2月28日まで、城山ホテル鹿児島の各レストランで行われます。