見附市の約660世帯で断水が発生し、公民館などに給水所が設けられています。見附市によりますと、9日午後7時の時点で復旧のめどは立っていないということです。



見附市によりますと、8日午後8時ごろから上北谷地区を中心とした約660世帯で断水が発生しています。配水地から水をくみ上げるポンプの制御盤が故障したことが原因で、9日午後7時の時点で復旧のめどは立っていません。



見附市は、8日夜から断水した地域の公民館7カ所に給水所を設置。9日も雪が降るなか多くの住民が給水に訪れていました。



■住民

「一番困るのはトイレだね。風呂もだめ。いま寒い時期だからゆっくり(家で)暖まりたいけど、なかなかね。こういうこともあるんだな。」



■住民

「父の心臓が弱いが、水が出ないストレスで具合が悪くなってしまった。ちょっと困る。早く復旧していただきたい。」



見附市は、断水が解消されるまで給水所の設置を続けるとしています。