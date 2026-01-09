全国高校サッカー選手権大会は10日、神村学園と尚志（福島代表）の準決勝が行われます。神村学園の選手権の最高成績はこれまでベスト4。悲願の決勝進出に向け、調整を行いました。



（記者）

「正月の空が広がっている千葉県です。こちらで神村イレブンが調整しています。いつも通りのリラックスした表情です」



全国高校サッカー選手権大会で毎試合4点以上を挙げ、3年ぶりのベスト4に進出した神村学園。準々決勝の後は、千葉県内で合宿を行い、万全の態勢で準決勝に備えています。





神村の勢いを象徴するのが、フォワード倉中悠駕選手。今大会、毎試合、前半30分までに必ず先制ゴール。ここまで6ゴールをあげ、得点ランキングトップに立っています。（倉中悠駕選手）「早い段階で自分が決められたら、チームの流れも変えられると思いますし、早めに点数を取りたい」準決勝の相手は尚志高校。福島で行われた去年夏のインターハイ準決勝と同じ顔合わせとなりました。その試合では、尚志に前半に先制されたものの、神村は10番佐々木の2ゴールで逆転勝ち。試合の後、尚志の仲村浩二監督は神村の強さをこう語っていました。（尚志・仲村浩二監督）「（Q神村学園の強さは、どんなところに感じましたか？）きょうが3試合目と思えないぐらい走れるし、鍛えられている。本当にいいチームなので、真似できるものは真似して、次にもう1回やって勝ちたい」尚志の仲村監督が望んだカードが実現した10日の準決勝。神村にとってもこれまでの最高成績ベスト4を超え、決勝の舞台に立つための負けられない一戦です。（中野陽斗主将）「国立という最高の舞台で、神村学園らしいサッカーで楽しんで勝ちたい」（有村圭一郎監督）「(国立は）人生観の変わる場所。いろんな方が見に来られる。雄姿をしっかり見せられるように」10日11時55分からKYTで実況生中継でお伝えします。