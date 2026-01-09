県知事選挙の投開票まで、残り1か月を切りました。

22日の告示を前に、長崎市で候補者のポスター掲示板の設置が始まりました。

長崎市の宝町公園では9日、市選挙管理委員会の職員の立ち合いのもと、委託業者が県知事選挙のポスター掲示板を設置しました。

市選管は、道路沿いや公民館など748か所に掲示板を設ける予定で、前回の知事選より149か所減っています。

若年層の投票率の低迷も課題となっていて、長崎女子と長崎玉成の市内2つの高校では、大型タクシーを利用した “移動型の期日前投票所” を初めて開設するとしています。

（長崎市選挙管理委員会 西原 政彦 事務局長）

「それぞれの候補者の主張や、ご意見をよくお聞きいただいて投票に行ってほしい」

県知事選挙は今月22日に告示、2月8日に投開票が行われます。

来月 投開票される県知事選挙。

山積する課題への対策や長崎の将来像は…。

県政のかじ取り役を目指す候補予定者が集結し、スタジオで徹底討論します。

『NIB news every. スペシャル 生激論2026知事選』

放送は14日(水)午後3時50分～です。

討論会に向けては、NIBのアプリでアンケートを行います。

「あなたが知事選で 最も重視するテーマ」

「候補予定者に質問したいこと」を募集します。

詳しくは、NIBアプリを御覧ください。