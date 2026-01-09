2026年1月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
今日はうまく事が運ばない日に……。でも前向きに行動しよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
どうでもいいことでイライラするかも。さまざまな角度で考えてみて。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
親友に反発を覚えそう。今日は会わない判断もOK。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
何か忘れていることがありそう。ちゃんと思い出してみて。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
プランを立てるチャンス日。旅行や遊び、何でもスムーズにいきそう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
誤解されがち。相手を許す気持ちがあれば、人間関係は上向きに。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ほんの少しでいいので、周囲に気配りを。運気向上に◎。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
はっきりした態度で周囲の信頼をゲット。中途半端はNG。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ノリのいい日。フットワークよく動けば収穫はたっぷり。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
対人関係が活発に。「この人！」と思ったら積極的に話しかけて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
運気は上々。得意なことに専念すると自信と成果をゲット！
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人と群れていると足を引っ張られそう。単独行動が吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)