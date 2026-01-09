日本海側有数のカキの産地、石川県穴水町で毎年2月に行われていた「雪中ジャンボかきまつり」は、能登半島地震の影響で前年に続き、2026年も中止を余儀なくされました。

恒例行事がなくなることで町の活気が失われるのを懸念する声が上がり、カキの生産者は担い手減少などの課題に頭を悩ませています。

濃厚なうまみが特徴の能登かきを堪能できる穴水町の「雪中ジャンボかきまつり」は、人口およそ6000人の町に、2日間で数万人が訪れる人気のイベントです。

しかし、地震で会場や周辺道路が被害を受け、今年も中止に追い込まれました。

河端譲さん「かきまつりがなくなったのは少し寂しいですね。震災の前後から生産者の年齢が上がったこともあって段々人数が減っているので中止になって、残念な部分と少しホッとしている部分もあります」

複雑な思いを語るのは穴水町岩車で牡蠣の生産を行っている河端譲さんです。

細々とやっている業者は「かきまつりの対応は無理」

「雪中ジャンボかきまつり」に向けて多い時には2万5000個のカキを準備してきましたが、生産者の減少で年々、イベントによる負担は大きくなっていたと話します。

河端譲さん「一業者に対する負担が滅茶苦茶上がっているんです。雪中ジャンボの為に元々こっちに来ているお客様の対応ができなくなる状況になっちゃう。細々とやっている身としては両方両立させるのは厳しい所がある」

穴水地区では地震の前から深刻となっていた生産者の高齢化に加え、地震でカキ棚が被害を受けたことで廃業を決断する業者もいます。

生産者は、ピーク時の40軒から現在は10軒程度まで減っていて、仮にイベントを開催できても、例年並みの10万個のカキを確保するのが難しくなっています。

10万個のカキ確保のために 将来は石川県外の業者の参入に期待の声も

一方で地域のにぎわいを懸念する声も…

穴水町観光物産協会・北川博幸会長「イベントを消すと牡蠣の生産地という灯が消えていって、冬の穴水に足を運んでくれる町外、県外のお客様が減って後の祭りになっていくんでないかなと。それが一番の懸念」

主催する観光物産協会では町全体の復興のためにもイベントの再開を目指したいとしています。

穴水町観光物産協会・北川博幸会長「県外からも牡蠣の養殖に参入して頂ければ、前の様に10万個を揃えられるんじゃないかと一縷の望みがある。四季折々の味をこの地に足を運んで味わってほしい」

穴水町では2月28日と3月1日に代替イベントとして「穴水町商店街復興にぎわいかきまつり」が行われる予定です。