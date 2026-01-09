人気芸人「まことにすいま麺を頼んだら」の投稿に反響！「ありがとうオリゴ糖」「美味すぎ屋久杉」
お笑いコンビ・ジョイマンの高木晋哉さんさんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の鉄板ギャグと同じネーミングの「まことにすいま麺」の写真を披露しました。
【写真】ジョイマン・高木が注文した「まことにすいま麺」
「マジうますぎてごめんまことにすいまめん」高木さんは「まことにすいま麺を頼んだらマジうますぎてごめんまことにすいまめん」とつづり、2枚の写真を投稿。自身のギャグ「誠にすいまメ〜ン！」と同じ名の限定メニュー「まことにすいま麺」と書かれたメニュー表と、高木さんが実食した、海老の天ぷらがのったカレーうどんと思わしき麺メニューを披露しています。
この投稿には「うますぎて謝罪するって最高の褒め言葉だよね」「このお店どこ？」「やっぱりあの口調で頼まなきゃいけないんだろうか・・・」「食べたい 安全牌！！」「食べたい 湿地帯」「カレーに天ぷら？ 華麗に街ブラ」「おいしそう おじぎ草」「いきなり出てきてご麺はないのですか？」「なななな南蛮」「美味すぎ 屋久杉」「ありがとうオリゴ糖はないんか」と、韻を踏んだコメントが多数寄せられています。
「ここに味噌汁入れるんだ アナコンダ」6日の投稿では、「ここに味噌汁入れるんだ アナコンダ」とつづり、弁当箱の1コーナーにお味噌汁が入った写真を載せています。この投稿には「発想が野生すぎるｗ」「ライスがないのがミソ さすがにつライス」「購入者の平衡感覚が試される弁当」「啜るとき、キンピラぶちまけそう…」「ちなみに味噌汁は温かいのかどうなんだ アナコンダ」と、さまざまな考察が寄せられました。(文:福島 ゆき)
