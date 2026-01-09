【大雪情報】11日(日)は強い冬型に 大雪をもたらす「JPCZ」が発生し東北日本海側に その後は南下し北陸にも影響のおそれ 3連休は交通障害などに注意・警戒を雪・雨と風シミュレーション
10日(土)以降、低気圧が発達しながら日本海を進み、週明けにかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては上空の寒気もかなり強く、日本海側の地域では大雪のおそれがあります。
11日午前9時の予想天気図です。低気圧は発達し北海道付近に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置になる見込みです。
12日には、低気圧はオホーツク海に抜けそうですが、東北の日本海側や北海道の西の海上では等圧線の間隔が小さく、風がかなり強い状態が続きそうです。
3連休の雪・雨と風の予想ですが、10日は低気圧の通過にともない夕方あたりから日本海側の広い範囲で雨や雪が降るでしょう。
11日は、冬型の影響で北西よりの風が日本海で強まり山陰から北の日本海側では雪が降る見込みです。
そして、東北の日本海側ではJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響を受けそうです。JPCZでは大陸からの冷たい風が朝鮮半島北部の山にぶつかりふた手に分かれ、その流れが日本海で一緒になり雪雲を発生させます。
11日の昼過ぎあたりから、JPCZによる雪雲が東北の日本海側や北陸に流れ込みそうで、大雪とともに暴風のおそれがあります。山陰など西日本でも日本海側では雪が降り続くでしょう。
12日の成人の日は、午前中を中心に雪の降り方が強まるでしょう。東北の日本海側より北の地域では風の強い状態が続きそうです。
11日以降は、北陸や東北の日本海側では山地を中心にまとまった雪の降るところがあるでしょう。
【11日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】北海道地方 30センチ東北地方 100センチ関東甲信地方 40センチ北陸地方 50センチ近畿地方 40センチ中国地方 50センチ四国地方 20センチ九州北部地方 30センチ
【12日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】北海道地方 50センチ東北地方 100センチ関東甲信地方 50センチ北陸地方 70センチ近畿地方 50センチ中国地方 30センチ四国地方 10センチ
3連休で、11日(日)と12日(月・祝)は北陸では大雪になるところがありそうです。
雷をともない、風も強まりそうです。
日本海側では警報級の大雪になるおそれがあります。交通障害に注意・警戒してください。