特殊詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁などは９日、住所不詳、無職樋口拓也被告（３８）ら男２人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕し、新たに男４人を同法違反容疑で逮捕したと発表した。

逮捕は７日。

同庁は、樋口被告らのグループが２０２３年以降、特殊詐欺の被害金など４１億５０００万円以上を暗号資産に交換して資金洗浄していたとみている。

新たに逮捕されたのは東京都豊島区、無職高山孝治容疑者（４１）ら資金洗浄役や現金運搬役の日本人と中国籍の男４人。

発表によると、６人は仲間と共謀して昨年１〜２月、渋谷区の６０歳代女性から架空請求の手口で詐取した現金約２９００万円を暗号資産「ビットコイン」に交換。別の暗号資産「テザー」にかえて他の資金と混ぜた後、８０００万円分を現金化して犯罪収益を隠した疑い。

昨年２月までの約１年間に、樋口被告から高山容疑者に約２８億５０００万円分の暗号資産が送られていた。同庁は、樋口被告らが指示役「ルフィ」らのグループによる強盗事件の被害金も資金洗浄したとみている。

樋口被告は昨年４月以降、特殊詐欺の被害金を資金洗浄した組織犯罪処罰法違反容疑などで逮捕され、その後起訴されていた。