¡¡ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Î¼«Âð¤ËÊü²Ð¤·¤ÆÉ×¡Ê71¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»¦¿Í¤ä¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î½÷¡Ê61¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Ë3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î½¢¿²Ãæ¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î18Æü¡¢ÀÄÇß»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢µï¼¼¤ËÅôÌý¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¡¢É×¤ò¾Æ»à¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£½÷¤Ï¡Ö1³¬¤ÎÂæ½ê¤ËÌý¤ò¤Þ¤¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«¿È¤â¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£