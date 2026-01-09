最大80％オフも…3連休は「セール品」を大量買い？　正月にはなかったセールのアウトレットモールに「食べ放題」のイチゴ狩りも人気

10日からの3連休を前に激安アウトレット店は早くも大量の紙袋を抱える買い物客でにぎわっていました。

「イット！」が9日に向かったのは、千葉県にある「三井アウトレットパーク木更津」。

東京ドーム約5個分の広い敷地に、約300店舗が入る巨大施設で現在、冬物や生活雑貨などが最大80％オフとなる大セールの真っただ中です。

贅沢をしたお正月も明け、この3連休はなるべく節約したい買い物客が次々とお買い得品に手を伸ばしていました。

人気メーカーナイキのスニーカーを40％オフの約7000円でお買い上げした夫婦は「そんなにバンバンと買えないけどでも楽しみたいなって」と話しました。

このアウトレットではお正月休みにはなかったセール品も、お目見えしています。

人気セレクトショップ「URBAN RESEARCH」は初売り後から、一部商品を50％オフで販売。

ウールブレンド素材を使用したゆったりと着られるビッグコート2万1800円（税込み）も半額となります。

アーバンリサーチ木更津店・福島賢人さん：

今もセールも結構大々的にうたって、また年末年始よりもさらにお安くなってる。またもうひと盛り上がりしてくれるのかなと期待しております。

一方で、30％から40％オフとなるセールを行っているスニーカーブランド・CONVERSEでは、2足購入するとさらに10％、3足では15％オフとなるまとめ買い割引を実施しています。

取材班が続いて向かったのは、千葉・館山市にあるいちご狩りセンター。

県内最大級という施設内では、濃厚な甘みと爽やかな酸味が特徴の「紅ほっぺ」や珍しい「ほしうらら」などさまざまな旬のイチゴの食べ比べが楽しめます。

イチゴの価格が高騰する中、30分間の食べ放題が2100円で体験できます。

この3連休は1000人ほどの来場が予想されるというイチゴ狩り。

館山いちごセンター・井上正之さんは、「今が一番おいしい時期。なかなかスーパーでは食べられないので、直接召し上がっていただくのが一番」と胸を張ります。