元乃木坂46の深川麻衣（34）と伊藤万理華（29）が9日、都内で映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）初日舞台あいさつに登壇した。

寺地はるな氏による同名小説が原作で、“不都合な真実”から目をそらして暮らす家族の約30年にわたる物語。主人公・羽猫山吹を高杉真宙（29）、伊藤は山吹の幼なじみで恋人となる佐藤頼、深川は山吹の初恋の相手・遠山を演じた。

年明けのイベントとあって、キャスト陣は新年の抱負について語った。伊藤は「犬と仲良くなる 猫も」とした。「単純にまいまい（深川）、深川さんの飼っている犬と仲良くなりたいっていうのもありますし」と前置きしたが、映画の内容にかけてもいる。「自分の中にいる自分が犬でもあるのかなと。自分自身ともっと仲良くなる。『猫』と捉えても良いし、『犬』はまいまいの犬と仲良くなりたいな」と込めた意味を明かした。

深川は、干支のうまにかけて「かろやか〜」とつづった。「軽やかでいることって強いし最強だなと思って。今年もどんな1年になるか分からないけど、柔軟に軽やかに駆け抜けていく1年になったら良いなと思います」と語った。

ともに乃木坂46の1期生。今作の共演で2人の距離はより縮まったという。伊藤は「まいまい」とおなじみの愛称で呼び、「深川さんとより仲良くなれました」と笑顔。深川は「昨日も一緒にお散歩しました。うちのわんこにクッキーを率先して買ってくれて、エサで釣って仲良くなろうとしてくれた」、伊藤も「ちょっとずつ信頼を得られ始めたよね」と応じ、ほのぼのとした空気が広がっていた。