おしゃれガールのお部屋をのぞく♡ 宝物を集めたお部屋＆過ごし方をご紹介！

自分の空間を好きなもので集めて、気分が上がる空間にしたい！ そこで今回は、おしゃれガール3人に「宝物を集めたわたしのお部屋と過ごし方」を教えてもらいました。好きなものに囲まれると安心するしインテリアがおしゃれなら、心も満たされるはず♡

Check! 祖父母のおさがりでつくる空間 お暇さん（ショップ店員・26才） Instagram：@oitomaroom 「自分の部屋を整えるのが好き。雑貨はおばあちゃんやおじいちゃんから譲り受けたおさがりのものが多く、ライトや碁盤、座卓など、お気に入りのアイテムを使っています。 そんな空間のなかで、朝の静かな時間にお香をたいてぼんやりと過ごすのが、一番心が整います。お香はお部屋のなかで“自分だけの小さな時間”をつくれるのが魅力。 イソップの『サラシナ』や、アポテーケフレグランスの『MysticVoyage』などをよくたいています」 緑を基調にしたお部屋はどこか懐かしい雰囲気 おばあちゃんからもらったお皿をお香皿として愛用 好きな香りに包まれて雑誌を読んで過ごすよ

Check! お気に入りの空間でコーヒーを飲む ゆうさん（バリスタ／焙煎士・23才） Instagram：@yuu_deaicoffee 「自宅でコーヒー豆を挽いたときに部屋いっぱいに広がる香りや、ドリップ中の水滴が落ちる音などゆっくり聞いている時間が至福♡ 落ち着いた休日にはフルーティーで個性的な浅煎りコーヒーを。 私は少し面白いと感じるコーヒーを飲むと癒されるみたいです。コーヒースペースにはお気に入りの雑貨も置いてときめきを詰め込んでいます」 自宅の一画にはこだわりのコーヒースペースが コロンビアの浅煎りがメロウな時間におすすめ

Check! 観葉植物を愛でる norikoさん（内装設計デザイン・25才） Instagram：@ki__n014 「物心ついたときから自然が大好きで、オトナになってからは自宅にも植物を置くように。空間にあるとおしゃれだし、なにより緑が視界に入るだけで癒されます。 ついつい増えていって、手がかかってしまうのもなんだかうれしい」 朝起きたらまず、植物たちの元気を確認するのがルーティン 文／柿沼奈々子、草野咲来