120台以上の個性豊かなクルマが集結！特別なライトアップをはじめとする演出やコンテンツも予定

NoWhereToGo 2026

近年、日本のクルマ文化はその歴史や個性、表現力で世界中から注目を集めている。ストリートからモータースポーツ、クラシックからモダンまで、世代やジャンルを超えて多様なコミュニティが生まれ、今もなお進化し続けている。ピーチズは、日本独自のクルマ文化の多様性を世界へ発信するために、クルマ、ファッション、音楽といった異なる文化を繋いでいく場として「NoWhereToGo」を企画した。

「NoWhereToGo」という名前には、クルマが好きなコミュニティがクルマに乗って集まり、交流できる居場所をつくりたいという想いが込められている。

第一弾となる「NoWhereToGo 2026」では、120台以上の個性豊かな展示車両を中心に、特別なライトアップをはじめとする演出やコンテンツを予定。展示車両はピーチズがキュレーションした特別車両約60台のほか、一般公募エントリーから選び抜かれた約60台で構成され、ジャンルや時代を超えた多様なクルマが集結する。

イベントの最新情報やコンテンツなどの詳細はPeaches. Japan公式インスタグラムにて。NoWhereToGo 2026の入場チケットは、下記のチケットウェブサイトから購入可能だ。

Peaches. Japan公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/peachesjapan.garage/

INFORMATION

NoWhereToGo 2026 （ノーウェア・トゥ・ゴー 2026）

・開催日時：1月12日（月・祝）14:00～21:00

・会場：シティサーキット東京ベイ（東京都江東区青海1丁目3-12）

・主催：株式会社PEACHES GROUP JAPAN

・協賛： ポルシェジャパン、ミルテック

【チケット情報】

・販売期間：1月12日（月・祝）20:00まで

・料金：優先入場（14:00～）5500円（税込）／一般入場（16:30～）3500円（税込）

・販売ウェブサイト： https://peachesoneuniverse.zaiko.io/e/nowheretogo-2026