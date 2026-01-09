ランコムの伝説リップグロス復活♡ジューシーチューブ全6色を徹底解説

かつて世界中の女性を虜にしたランコムの伝説的リップグロス「ジューシーチューブ」が、待望の復活♡ひと塗りで唇にとろけるようになじみ、ジューシーなツヤと立体感を演出してくれる名品が、進化して帰ってきます。プレーンカラーからグリッター入りまで選べる全6色展開で、その日の気分やメイクに合わせて楽しめるのも魅力。毎日のリップメイクがもっと楽しくなる注目アイテムです♪

とろける質感と香りが魅力♡

価格：本体3,850円(税込)

ジューシーチューブの最大の魅力は、唇に触れた瞬間とろけるように広がる濃密テクスチャー。チューブタイプで外出先でも塗り直しやすく、唇の輪郭にフィットするアプリケーターが美しい仕上がりを叶えます。

重ねるたびに輝き²とうるおい¹をプラスし、フルーティーで甘い香りが気分まで明るくしてくれるのもポイントです。​​

¹保湿成分:テトラ（ジ－t－ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸）ペンタエリスリチル​

²うるおいによる

仕上がりで選べる全6色ラインアップ♡

#02SPRINGFLINGスプリングフリング

恋をしたようなプレーンなベビーピンク。やや白みのある色でピュアな唇に。ラズベリーの香り

#05MARSHMALLOWELECTROマシュマロエレクトロ

透け感ピンクにピンク×ゴールドのグリッター。自然に存在感をプラス。マシュマロの香り

#07MAGICSPELLマジックスペル

チェリーレッドにゴールドとシルバーのグリッターを詰め込んだ繊細シェード。ストロベリーの香り

#08TICKLEDPINKティクルドピンク

柔らかくこっくりとしたストロベリーピンク。1本で華やかな発色。スイカの香り

#16ALMONDDRIPアーモンドドリップ

深みのあるレッドブラウンにゴールドラメ。主役級の大人リップに。カフェラテの香り

#20LAVENDERLATTEラベンダーラテ



シアーなラベンダーにブルーとパープルのグリッター。ニュアンスチェンジにも◎ラベンダーラテの香り

ジューシーな輝きで毎日をもっと楽しく♡

復活したランコムのジューシーチューブは、ツヤも香りも楽しめるご褒美リップグロス♡軽やかに使えるのに、ひと塗りで唇の印象を格上げしてくれるから、デイリーにも特別な日にも活躍してくれます。お気に入りのカラーを見つけて、ぷるんと弾むジューシーな唇を楽しんでみて♪新しい季節の相棒にぴったりの1本です。