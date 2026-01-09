元「BiSH」でタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が9日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、MCのフリーアナウンサー垣花正から改名を勧められる場面があった。

番組では、ハシヤスメが今後、芸能界で生き延びていくために必要なキャラについて出演者と考察。過去には迷走キャラ、嫌われキャラなどがあったと紹介された。

姓名判断など占いが趣味の垣花は、ハシヤスメの芸名を占った。「（名字と名前の間の）点があるのとないのとで（全然違う）」との指摘で、「姓名判断で言うと、画数的には“中黒”があると19画。結論から言うと大凶なんですよ。大凶。もの凄く浮き沈みが激しく、必ず途中で挫折する」。まさかの結果に、ハシヤスメは「え〜！」と絶叫した。

芸名自体は「考えました。バランスを考えて」というが、「画数は見てないです」とも打ち明けた。

垣花からの助言は、芸名から“中黒”を削除すること。「18画なんですよ。これは大吉なんです。18画だとエネルギーに満ちあふれ、人気、名声を得る、やり遂げるという真逆の名前になるんですよ。生命力も抜群で、健康運もよし、病気になってもすぐに克服、独立独歩、事務所に入らなくても1人でやっていけるという。ホリプロに入らなくたって平気」。さらに「大至急、公式プロフィルからこれ（中黒）をなくす」と急かされた。

垣花の助言にも、ハシヤスメは「こだわりました。点を入れるか、入れないか」と、すぐには結論は出せない様子だった。

すると、垣花からは新たな提案が。「改名も考えました。ハシヤスメ・アツコに愛着はあるでしょうが、思い切ってイメージチェンジ」。そう言って出されたフリップには、「メインディッシュ・サユリ」と書かれていた。

スタジオには笑いが起き、ハシヤスメも「誰ですか？もう…」と絶句していた。結局、「これから、楽屋の（名前が）張ってあるやつ、点だけビュって破ります」と妥協案を口にしていた。