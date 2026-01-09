グラビアアイドルの郄野真央さんが、週刊少年チャンピオン6号で表紙と巻頭グラビアを飾りました。2026年最初の表紙という大役を任されたのは、2025年10月に同誌で初表紙を飾って以降、人気急上昇のグラビア界のニュースター。彼女のダイナマイトボディから目が離せません。



【写真】つるん陶器肌の郄野真央さん

2度目の登場となった今回の誌面では、冬らしい赤マフラーや耳当て、ニットの靴下を身につけたモコモコの装いから、ブルーの大人っぽいワンピース水着に身を包んだカットまで、多彩な魅力を開放。可憐さと艶やかさを行き来する構成で、彼女の魅力を余すところなく収めています。



付録として両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施。新年号にふさわしい豪華な内容で、ファンにとって見逃せない内容です。郄野さんは「今年最初の号の表紙を飾らせていただけてうれしいです。冬らしく赤マフラー、耳当て、ニットの靴下を身につけてモコモコになったシーンが印象に残っています♡今年も“全力真央”でいきます！」と意気込みを語っています。



【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める