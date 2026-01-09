¡ÚÇ¯»Ï¤Ë½Ð¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡Ä¡Û¥æ¥Ë¥¯¥í¡ã¸µÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡ß¶Ë¾åÁÇºà¥·¥ã¥Ä¡ä¤¬2000±ß°Ê²¼¤ËÃÍ²¼¤²¡ÖÈ¯Çä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÈ©¿¨¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤éÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
º£¤ä»ä¤¿¤Á¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤ªÃÍ²¼¤²ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¢¨¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ï1·î9Æü¸½ºß
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Á³Ê¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡×¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÙÙû¿å¡¦ËÉÉ÷¡ã¹âµ¡Ç½¥À¥¦¥ó¡ä¤¬ÃÍ²¼¤²¡ª¡ÖÉáÄÌ¤Ë5¡¢6Ëü±ß¡×
º£Ç¯¤â¿Íµ¤¡É¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡É¤Î¿·ºî
º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ö¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉU¥Í¥Ã¥¯T¡×¤Ç¤¹¡£
Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢Â¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¡£¤Ê¤«¤Ç¤âµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤È¤½¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ÇÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉU¥Í¥Ã¥¯T¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
¡ã¶Ë¾å¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò¼Â¸½¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡ä
¡ã·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éµÛ¼¾È¯Ç®¤ÈÊÝ²¹µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÁÇºà¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¤âÌó1.5ÇÜ
¡öÃÈ¤«¤¤¡Ö¶ËÃÈ¡×¡£¡ö°áÎà¤ÎÇ®Äñ¹³¤òÉ½¤¹CLOÃÍ¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¡£ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¡ö¿ä¾©µ¤²¹¤Ï-5ÅÙ¡Á15ÅÙ¡£¤Û¤«¤Î°áÉþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ä
¡ãÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡ä
¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ò²ð¤¬¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡É¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃÈ¤«¤¤¡É¶ËÃÈ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¥«¥·¥ß¥ä¤ò9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤âÇÛ¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤µ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤U¥Í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤È¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆ±¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¡É¥æ¥Ë¥¯¥í¥·¡¼¡É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¥·¡¼¡×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¯¥ì¥¢¡¦¥ï¥¤¥È¡¦¥±¥é¡¼»á¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖC¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏÈà½÷¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿À¼
Â³¤¤¤Æ¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¼Ì¿¿¡§¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê
¡ÖÇ¯»Ï¤Ë½Ð¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡Ä¤Û¤ó¤È¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íß¤ò¸À¤¨¤ÐºÇ½é¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Î¤Ë·Ú¤¯¤ÆÇö¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÖÈ¯Çä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤¡¡¢´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª Çö¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¡×
¡ÖÁá¤¯½Ð¤Ê¤¤¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ©¿¨¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤µ¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡£
¸½ºßÃÍ²¼¤²Ãæ
¤È¤Ë¤«¤¯¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤«¤é¾Þ»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡£
¤½¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉU¥Í¥Ã¥¯T¡×¤Ïº£¸½ºßÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ1990±ß¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¡Ç½¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ã¥Ä¤¬2Àé±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡ã¥°¥ì¡¼¡ä¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ä¡ã¥ï¥¤¥ó¡ä¡ã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ä¤Î£´¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏXS¤«¤é£³XL¤Þ¤Ç¤Î7¼ï¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¤³¤ÎÅß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉU¥Í¥Ã¥¯T¡£¤¼¤Ò¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
