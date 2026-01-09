軽量で高剛性の本格FRスポーツ

トヨタのカナダ法人は2025年11月6日、ピュアスポーツクーペ「GR86」の2026年モデルを発表しています。

今回のモデルでは、専用のパフォーマンスパッケージと鮮やかなイエローのボディカラーが特徴の特別仕様車「Yuzu Edition（ゆずエディション）」が設定され、全4グレードで展開されます。

2026年モデルにおける最大の注目点は、この「ゆずエディション」です。同モデルは「プレミアム MT」グレードを基礎として、パフォーマンスとスタイリングをさらに強化した特別仕様車となっています。

ボディカラーには専用色「ユズイエロー」が採用され、グロスブラックのアクセントパーツがその個性を一層引き立てます。

足元にはマットブラックの18インチホイールが装着され、空力性能を高めるエアロダイナミックボディキットも装備されます。さらに、SACHS製ダンパーやブレンボ製ブレーキ、GRロゴ入りシルバーチップを備えたCat-Backエキゾーストが組み込まれ、GR86の持つ走行性能をさらに引き上げています。

GR86は、トヨタがレースやラリーで培ってきた経験と技術を注ぎ込んで開発された2ドアのピュアスポーツクーペです。全モデル共通で、パワーユニットには自然吸気の2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高出力228馬力、最大トルク184lb-ftを発生させます。

これにより、発進直後からの力強い加速感を提供します。また、トルセンLSDとの組み合わせにより、コーナリング時の性能も高められています。トランスミッションは、6速マニュアルまたはパドルシフト付きの6速オートマチックから選択することが可能です。

このクルマのシャシは、軽量でありながら非常に高い剛性を実現しています。ボンネット、フロントフェンダー、ルーフパネルにはアルミニウム製パーツが採用されており、軽量化に大きく寄与しています。これにより、GR86はトヨタが製造するスポーツカーの中でも特に軽量な一台となっています。

ワイドなスタンスと低重心設計は、アグレッシブなスタイリングと優れたエアロダイナミクスを高い次元で融合させています。サイドシルスポイラーやリアホイールアーチフィンといったデザインは、走行中のダウンフォースを増加させ、高速域でのグリップ力を確保します。

インテリアは2＋2のシートレイアウトを採用し、最大4名まで乗車できます。長距離移動における快適性を備えつつ、スポーツ走行時にはドライバーとナビゲーターの体をしっかりとサポート。ドライバーを中心に設計されたコックピットは、シフトレバーや各種ボタン、計器類が最適な位置に配置されており、ドライバーは視線を前方に向けたまま直感的な操作が行えます。

スポーツ性能だけでなく、優れた安全性能もGR86の特筆すべき点です。全モデルに先進安全機能が標準で装備されており、ステレオカメラを利用したプリクラッシュブレーキやアクティブクルーズコントロール、レーンデパーチャーウォーニングといった最新のシステムが、オーナーと同乗者の安全を守ります。

カナダにおける2026年モデル（通常モデル）の車両価格は、3万2695カナダドルから3万7660カナダドル（日本円で約370万円から約426万円）です。特別仕様車である「ゆずエディション」の価格は4万4825カナダドル（約507万円）に設定されています。