¡¡2023Ç¯¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤ÊNetflix¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¡¥Õ¡¼¥É¤Õ¤¢¤Ã¤Õ¤¢¡¢¥é¥á¤¤é¤¤é¡¡¤·¤«¤â¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¤Ê¤ÎÌµÅ¨¤¹¤®¡¡¥í¥´¤Î»É½«¤â¤Ð¤«²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤æ¤á¤Ã¤Á(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×(Netflix)¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö9090girl¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ÀÖ¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡¢¥¥é¥¥é¥é¥á¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾å²¼¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎàÊ¢½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢¡Ö¹¤È´¤±¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ê¤å¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ø¥¢¥«¥é¡¼À¨¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÊ¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÇúÀ¹¤ì¡ª¤á¤Ã¤«¤ï¡ª´ãÊ¡¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£