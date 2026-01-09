福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

令和8年福岡市消防出初式

福岡市の消防職員、消防団員が市民の安全・安心を守る決意を新たにする出初式。午前の部は消防職員、消防団員らの行進、消防伝統技術の披露や消防音楽隊の演奏など。午後の部は、消防車両への試乗体験やドゲンジャーズと防災クイズに挑戦する企画など。キッチンカーの出店もある。入場無料。

日時 :1月10日(土)午前10時〜午後3時 （午前9時開場）

場所:マリンメッセ福岡A館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58057/

十日恵比須神社 正月大祭

新年の商売繁盛や家内安全を祈願する福博の風物詩。会期中は正月大祭限定の特別御朱印、1月中（会期中を除く）は「睦月」の特別御朱印を頒布する。どちらもなくなり次第終了。

日時:1月11日(日)まで、午前8時半から

場所:十日恵比須神社（福岡市博多区東公園）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57942/

楽しい！ お正月こども広場

駄菓子やヨーヨー釣り、屋台フードが集まる「こども縁日」、こま回しやすごろくなどの昔あそび体験、お年玉さがし、今宿青木獅子舞の披露などを楽しめる。入場無料。

日時:1月10日(土)午前10時〜午後4時

場所: 須崎公園イベント広場（福岡市中央区天神5丁目）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58042

お正月特別企画 「うまだらけ展」

午（うま）年にちなみ、福岡・博多の伝統工芸である博多織や博多人形、博多張子、マルティグラス、今宿人形、博多おきあげなど普段から縁起物として親しまれている工芸品のうち、「うま」をモチーフにした作品を展覧し、一部販売する。入場無料。

日時:1月20日(火)まで、午前10時〜午後6時（入館は午後5時半まで）

場所: はかた伝統工芸館 （福岡市博多区博多駅前1丁目）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57888/

「あかり絵の世界」展

造形作家・入江千春さんの作品展。素焼きの人形と照明、博多弁を合わせたオブジェ、「あかり絵」の世界が楽しめる。入場無料。

日時:2月1日(日)まで、点灯時間は午前8時〜午後10時

場所: アクロス福岡地下1階

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57659/

