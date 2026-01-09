1979年の大崎事件で裁判のやり直しを求め8日、5回目の再審請求を行った原口アヤ子さん(98)。9日は、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが原口さんと面会しました。



これまでの4回にわたる再審請求ではその重い扉は開かず8日、5回目の再審請求を行いました。9日は、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審で無罪が確定した袴田 巌さんの姉・ひで子さんが、原口さんと面会しました。(袴田巌さんの姉・ひで子さん)「巌は無罪になったから。原口さんも今度は無罪になる。頑張ってよ。頑張っていこう」原口さんは袴田さんの激励の言葉にしっかりと耳を傾けていました。(袴田巌さんの姉・ひで子さん)「見えない権力と戦うのはなかなか大変。98歳で生きて頑張ってる。もう少し頑張ってと伝えてきた」弁護団は5回目の再審請求で、今後さらに新たな証拠を提出する方針です。