人気ラーメン店「麺屋剛」の運営会社が破産に向けた手続きを進めるなど、物価高の影響は県内の企業にも広がっています。去年1年間に倒産した企業の数が、リーマンショック以降、最も多い 92件に上ることがわかりました。



民間の調査会社、東京商工リサーチは9日、県内の企業の倒産状況について発表しました。



（東京商工リサーチ鹿児島支店・勢越淳一支店長）

「2008年以降で最多を更新。鹿児島県企業倒産件数は92件。32件増えたのはインパクト」





去年1月から12月までに倒産した企業は、一昨年より32件多い92件でリーマンショック以降、最も多かったということです。倒産理由で最も多いのが、新型コロナ関連で32件。コロナ関連の融資について業績が回復しないまま返済が本格化し、経営を圧迫している企業が多いようです。一方、倒産の理由に物価高をあげた企業は、わずか9件ですが実際は…（東京商工リサーチ鹿児島支店・勢越淳一支店長）「（物価高の影響を受けていない倒産は基本的にほぼない？）ないと思います。今は去年とかを見ると完全に物価高。今からどんどん全部物価高ですよ」物価高を理由とした倒産は今後、増えるだろうと予測します。「麵屋剛」など人気のラーメン店3店舗を運営する「剛一家」は、長引く原材料費の高騰などが影響し破産に向けた手続きを進めています。（東京商工リサーチ鹿児島支店・勢越淳一支店長）「麺の原材料、卵も上がってますよね。あと人件費も上がってますよね。すべて上がってますよね。プラスアルファで大きく足かせになっているのは、どこの経営者も多分一緒。それは間違いない」今月に入ってから破産した企業と破産の準備を進める企業は合わせて5件。今後、さらに増える可能性が高いということです。