ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」公式Ｘは９日、１月放送の本編映像を一部紹介。松野家に驚きの瞬間が訪れたことが明らかになった。

９日の放送では、トキ（高石あかり）が、敢えて話さなかった家族の問題について、本当の事を話してくれないと不信感を募らせたヘブン。だがトキが全てをぶちまけたことで逆に絆が強まり、錦織、雨清水家も含め、家族になった瞬間が描かれた。

次週からは新婚生活が始まることになるが、公式Ｘでは「１月放送予定の本編映像を、少しだけお届けします！」と１分映像をアップしているが、その中で久々の銭太郎（前原瑞樹）の姿が。引っ越し先と思われる新居の座敷で、司之介、フミ、トキ、ヘブンが座っている前で「借金もなくなった」と残念そうにつぶやき、松野家が大喜びするシーンがあった。

司之介のウサギバブルに端を発した松野家の借金問題がついに解決するという大きな出来事。ネットでも「一番の衝撃。借金がついに…！」「みんな銭太郎が好きだなあ」「借金がなくなってショックな借金取り」「借金なくなったって言った？」と反響を呼んでいた。