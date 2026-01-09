X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が8日放送のNHK「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」で、両親や亡きメンバーたちへの思いを明かした。

昨年11月、サウジアラビアの世界遺産「ヘグラ遺跡」でコンサートを開催したYOSHIKI。番組では米ロサンゼルスでのリハーサルなどコンサートの準備の様子や、本番を前にしたサウジアラビアでの姿などに密着した。

コンサートの前日、地元の音楽学校の生徒に自身の音楽人生を語り、これまで亡くした大切な人たちへの思いを明かす場面も。10歳で父を亡くし深い悲しみと怒りを覚えたが、母が買ってくれたドラムセットを叩くことで悲しみを発散したという。

1998年には最大の理解者だったHIDEさん（享年33）が急逝し、その後TAIJIさん、HEATHさんも失った。「精神的に何度も崩れた。（音楽を）何千回もやめようと思った。ほぼ毎日この仕事を続けるべきかやめるべきか葛藤している」が、音楽活動を続ける理由は天国の盟友たちのため。

「X JAPANを全く聞いたことがない人もいるでしょう。でも活動するときに“YOSHIKIって誰？”“X JAPAN出身なんだ”と知ってもらえれば“HIDEや素晴らしいベーシストがいたんだね”と彼らの功績も広められるんです」と明かした。

2022年には最愛の母を亡くし「何も手につかず打ちひしがれた」が、「私は作曲家なので曲を書こうと決めた。怒りや悲しみ、あらゆる感情をすべて音楽の中に注ぎ込んだ」と母にささげる曲を制作。ヘグラ遺跡でのコンサートではその鎮魂歌「Requiem」も披露した。