¡Ö°§»¢¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª¡× ¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢16ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸½¾ì¤ÇÌ¾Í¥¤«¤éÍá¤Ó¤¿¡ÈÀöÎé¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¡¢1·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¸æË¡ÅÙ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÌ¾Í¥¤«¤é¼õ¤±¤¿¡ÈÀöÎé¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¦æÆÂÀ¡¦¤æ¤¦É±¤Î3¤¤ç¤¦¤À¤¤¡õÊì¡¦ÈþÍ³µª¤È¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢16ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¾¾ÅÄ¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¹â¹»¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¡È¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¾ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢µþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤Ø¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°§»¢¤È¤«¸·¤·¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤È·ë¹½¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤½¤ÎÍ½´¶¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡Éô²°¤ò¥¹¥¿¥¹¥¿¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤éÆÍÇ¡¡Ö¤ª¤¤¡ª°§»¢¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¡×¤ÈÀïØË¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¼Õºá¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¾ÇÐÍ¥¡¦»ûÅç¿Ê¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï»ûÅç¤È¤Ï¾¾ÅÄ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î´é¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¡Ö»û¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö¤Î»ûÅç¤Ï¡ÖÎ¶Ê¿¤¬Íè¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À»û¤Á¤ã¤ó¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë