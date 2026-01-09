犯人は非常階段から逃走か…「LINE既読ならず」7日夜に襲われた可能性　東京・大田区のマンションで会社代表の44歳男性殺害

東京・大田区のマンションで会社代表の男性が殺害された事件。

体には10カ所以上の傷があったことが分かりました。

事件の詳細が徐々に明らかになってきています。

8日、東京・大田区のマンションで殺害されてるのが見つかった河嶋明宏さん（44）。

事件発覚から一夜明け、遺体が発見された部屋の状況が明らかになってきました。

現場は大田区大森北にあるマンションの一室。

8日の昼前、この部屋に住む河嶋さんがダイニングキッチンでうつぶせに倒れ、大量の血を流した状態で発見されたのです。

10カ所以上の傷があったという河嶋さんの遺体。

首の後ろや腹などに2〜3cmほどの刺し傷があり、両手の指には争った際にできる傷が確認されています。

凶器は現在も見つかっていません。

また、血の付いたスニーカーのような足跡が、遺体が発見されたダイニング部分や部屋の玄関だけでなく、外の廊下から非常階段の1階まで残っていたということです。

音響や照明設備のシステム運用などを行う会社の代表を務めていた河嶋さん。

10日前に会ったばかりだという男性は「（2025年）12月30日にダーツバーに行った時に、先に店で飲んでいたのがあきちゃん（河嶋さん）で、そこで会ったのが最後。本当ムードメーカーみたいな感じで、すごく楽しそうに話しながら飲んでワイワイ盛り上げていくようなタイプ。（事件については）まだ信じられないくらいびっくりって感じです…」と話しました。

7日午後6時半ごろにマンション付近の防犯カメラに河嶋さんが映っていることから、このころ帰宅したとみられています。

遺体が発見された当日に河嶋さんにLINEを送ったという友人は「午前0時ごろにLINEしたものの、既読にもならず返信も来なかった」と話しています。

こうした状況から、河嶋さんは7日午後6時半ごろから翌日の午前0時ごろまでに襲われた可能性が考えられます。

河嶋さんはなぜ殺害されたのか。

警視庁は、非常階段を使って逃走したとみられる犯人の行方を追っています。