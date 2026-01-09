TBS日比麻音子アナウンサー（32）が9日、同局系「Nスタ」に金曜MCとして生出演。今週6日に同局ラジオ「アフター6ジャンクション2」内で発表した自身の結婚について、同僚アナからイジられる一幕があった。

番組のグルメ企画で「見た目でおいしいと確実に分かる＝うま確」グルメ特集があった。進行役の山内あゆアナから「日比さんは何かうま確あります？」と聞かれ、「最近自分の中でちょっとハマってるのが春巻き。大きな正方形の春巻きの皮を3等分にカットして三角にするんです。揚げ焼きみたいな感じで簡単にパリッとおいしく、ビールにも合って晩酌のお供にしてます」とコメントした。

すかさず山内アナから「まぁ！人妻料理！」と肩をたたかれ、日比アナは「恥ずかしい。頑張ってます」と恥ずかしそうに笑顔で語った。ちなみに日比アナは同僚の山本恵里伽アナとともに豪と知られ、同局内では「量の日比 度数の山本」との格言がある。

日比アナは「アフター6ジャンクション2」の番組冒頭に「すみません、新年のごあいさつということで…」と、用意していた“手紙”を読む形で切り出した。「ちゃんとご報告したいことがございまして。貴重な放送時間をちょうだいし、私事で大変恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は大学生の時からの友人の男性です」と発表。「新たに家族も増え、より一層、責任感を強く持ちながら、変わらず、これからも誠実にお仕事を頑張りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします」と気を引き締めた。

◇日比麻音子（ひび・まおこ）1993年（平5）7月5日、東京都生まれ。青学大卒業後の16年にTBS入社。「はやドキ！」「あさチャン！」「ひるおび」「報道特集」「ゴゴスマ〜GO GO！Smile〜」などをへて、現在は「Nスタ」、ラジオ「アフター6ジャンクション2」（火曜）などを担当。趣味は映画・舞台鑑賞、美術館巡りなど。特技はピアノ、英会話。