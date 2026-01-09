冬のカキ漁が本格化しています。石川県の穴水湾では、地震の被害をくぐり抜け、大きく育った2年ものの「能登かき」の収穫が始まっています。



身が大きく、濃厚な味わいが特徴の「能登かき」。



平本 駿介 記者：

「この穴水湾では、60年ほど前からカキ漁が行われているということです。こちらの船は午前9時にカキ漁に出ます」



穴水湾で代々、カキの養殖を営んでいる河端さん。



取材班も収穫に向かう船に乗せてもらいました。





10分ほど進むと、水面にたくさんの浮き玉が見えてきました。

この浮きの下で、海水の栄養を取り込みながら2年ほどかけて成長するカキ。



2年前の地震では、この海にも津波が押し寄せました。



カキ養殖業・河端 譲 さん：

「広がった津波が最終的に集まって、この辺に当たるんですよね。なのでこの辺はちょっと被害受けてます」

穴水湾のカキの養殖は、ほとんどがロープでカキをつるして育てる延縄式。



しかし、能登半島地震ではロープを止めるいかりが外れ、つるされていたカキの3個に1個が、深さ20メートルの海底に沈んでしまいました。



穴水では8軒がカキの養殖を営んでいますが、能登半島地震ではほとんどの養殖場が少なからず被害を受けました。



あれから2年、震災前に海に沈めたカキの稚貝が、地震や津波を乗り越え、大きく育って収穫できるようになりました。



カキ養殖業・河端 譲 さん：

「ことしはちょっと大きいね。去年は小さめだけど。(Q. この牡蠣たちは地震を乗り越えたということですか？) そうですね。母親と2人でかけたものんな…」「いい形や、思ったより立派」



ことしの収穫量は、地震前の6割から7割ほど。

しかし、今引き上げられているのはあの地震を乗り越え、海に留まり続けた強いカキたちです。



カキ養殖業・河端 譲 さん：

「これはおいしい！」「震災を生き延びたカキということで、能登を応援したい皆さま、能登を応援してくれる皆さまにぜひ食べていただきたいと思います」



震災を生き延びた能登のカキ。



穴水湾では3月ごろまで水揚げが続きます。

