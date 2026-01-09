お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が８日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。出川哲朗の夫婦関係に疑問符をつけた。

岡村は「なんかインスタかな。ニューヨークか？ ロスか？ どっか行ってたな、出川さん、（ロッチ）中岡君と」と回想すると「でも、欠席裁判じゃないですけどもね、（出川は）妻と行けばいいじゃないですか」と首をかしげた。

出川が中岡と２人で正月旅行に行くのは恒例だそうで、相方の矢部浩之は「そうなのよね。奥さんは奥さんでどっか行ってはんのかな？ まあ、それぞれの形がありますから。それはね、わかんないですけども…」とごにょごにょ。すると、岡村は「奥さんはもう、誰かに抱かれてんじゃないですかね？」とキッパリと疑いの目を向けた。

これには矢部から「奥さんのこと言い出したらアカンで」とツッコまれ「自粛しなさいよ、奥さんのことは。奥さんはもう家庭に入って、一般の方でしょ？ 今は。そんなん言うたらアカンよ」とたしなめられた。

しかし、岡村は「言うたらアカンでしょうね。でも、出川は勝手に海外行ってね、『奥さん何してんねん？』って言うたら、浮気ぐらいしか考えられないですけども」と意に介さず。

矢部からラジオで言うと出川に反撃されるぞ、と指摘されても「でもね、ウチよりもアイツの方が全然ヤバいからね。ちゃんと僕は旅行くし」と涼しい顔。矢部が「ヤバいけど、離婚はしてないわけやんか」と訴えると、岡村は「俺、離婚してると思う…」と小声でつぶやき、ニヤついていた。