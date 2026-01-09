将来は独立開業も？ 訪問看護師になった時の教育・キャリア形成【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護の働き方「訪問看護師の教育体制」

セカンドキャリアとして選ばれることの多い訪問看護師。看護師経験はあるけれど、訪問看護は初めてで不安…という方に向けて、訪問看護の教育制度を紹介します。

OJT による教育

OJTは「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」（On the Job Training）の略で、実際の仕事を通して学ぶ教育方法のことです。訪問看護師のOJTでは、次のようなことが行われます。

見て学ぶ

まずは先輩看護師の訪問に同行し、どのように療養者と接しているか、どんな看護ケアを提供しているか、どんなことに気を付けているかなどを間近で見学します。

やってみる

次に、先輩看護師の見守りの下、簡単なケアや記録の作成など、できることから実際にやってみます。

フィードバックをもらう

実際にやってみたことに対して、先輩看護師から「ここはよかったね」「ここはこうするともっとよくなるよ」といった具体的なアドバイスをもらいます。

繰り返す

この「見て学ぶ」「やってみる」「フィードバックをもらう」を繰り返し、少しずつできることを増やし、最終的には1人で訪問看護業務をこなせるようになることを目指します。

つまり、OJTは、座学で知識を学ぶだけでなく、実際の現場で経験を積みながら、実践的なスキルや知識、判断力を身に付けていくための、とても効果的な教育方法だと言えます。特に訪問看護のように、療養者の自宅という個別性の高い環境で、状況を踏まえた対応が求められる仕事では、OJTが非常に重要な役割を果たします。

訪問看護というキャリアへの不安

訪問看護では小規模事業所が多く、「キャリアップできないのではないか？」と考えてしまうかもしれません。しかし、訪問看護師は経営者として働く道もあったり、多様なキャリアを形成できます。

明確な教育プログラムと多様なキャリアパスは、個人の成長を促し、組織全体の力を高めることにつながります。在宅看護が奨励されている今、時代やニーズに合わせた柔軟なキャリアパスを構築していくことが重要です。

訪問看護師のキャリアデザイン

「自身のキャリアをどうするのか？」といったキャリアの設計や構想を考えることをキャリアデザインと言います。

「私は認定看護師になりたい」「私は訪問看護ステーションの管理者になりたい」など、自身の目指す未来像を掲げるだけでは、キャリアデザインとは言えません。キャリアは積み重ねていく過程であり、キャリアデザインは、それぞれの目標達成に向けて必要となる実践力を獲得するための努力の過程を設計することです。目標を達成するためには、どんな資格が必要でどのような経験をしておくとよいのか、現在の自身の置かれている環境と照らし合わせて考えてみましょう。

STEP❶ 基礎的なスキル習得と現場経験の蓄積

まずは日々の業務やステーション内のOJT・研修を通して、訪問看護に精通していきましょう。

STEP❷ 専門性の向上とチームリーダーとしての役割

【チームリーダー・主任育成研修】

チームの目標設定、メンバーの指導・育成、業務調整、問題解決など、チームをまとめるためのスキルを習得します。

【後輩指導・OJT担当者としての役割】

新人や後輩への指導を通して、自身の知識やスキルを再確認し、教育者としての能力を向上させます。

【事例検討会・研究発表会】

日常業務で得られた知見や課題を共有し、解決策を検討する場になるとともに、看護の質の向上につながります。

STEP❸ 専門的な看護師や管理者へのキャリアパス

スペシャリストとしては、特定行為研修や認定看護師・専門看護師へ挑戦する道があります。ジェネラリストとしては、ステーション管理者を目指す道があります。

特定行為研修を受ける

特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為（21区分38行為）を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力、判断力、高度かつ専門的な知識・技能の向上を図るための研修です。例えば、訪問看護であれば、創傷管理関連（褥瘡の壊死組織除去など）、瘻孔管理（胃瘻や膀胱瘻の交換など）といったところで高度な専門性を発揮しやすいでしょう。

認定看護師と専門看護師資格を取る

認定看護師資格

看護師として5年以上の実践経験を持ち、日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。審査合格後は、認定看護師としての活動と自己研鑽の実績を積み、5年ごとに資格を更新していきます。2021年12月現在、2万2577人の認定看護師が全国で活動しています。

【認定看護師の働き方】

患者・家族によりよい看護を提供できるよう、認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら認定看護師の3つの役割「実践・指導・相談」を果たして、看護の質の向上に努めています。特定行為研修を組み込んでいない（A課程）認定看護分野は、21分野が特定されています。一方、特定行為研修を組み込んでいる（B課程）認定看護分野は、19分野が特定されています。

訪問看護に従事する看護師は、「在宅ケア」の分野の認定看護師を目指す人が多いようです。それ以外にも、緩和ケア認定看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師、糖尿病看護認定看護師、皮膚・排泄ケア認定看護師、認知症看護など、在宅でも活躍できる分野は多いです。

専門看護師資格

看護師として5年以上の実践経験を持ち、看護系の大学院で修士課程を修了して必要な単位を取得した後に、専門看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。審査合格後は、専門看護師としての活動と自己研鑽の実績を重ね、5年ごとに資格を更新していきます。2022年12月現在、3155人の専門看護師が全国で活動しています。

【専門看護師の働き方】

患者・家族に起きている問題を総合的に捉えて判断する力と広い視野をもって、専門看護分野（14分野）の専門性を発揮しながら専門看護師の6つの役割「実践・相談・調整・倫理調整・教育・研究」を果たし、施設全体や地域の看護の質の向上に努めます。特定行為研修や認定看護師・専門看護師資格に挑戦する際は、研修受講のために勤務を調整したり、休職したりする必要もあるかもしれません。費用も数十万円以上かかることがほとんどです。資格取得に対する支援や取得後の待遇アップをしてくれるステーションもあるので、こうしたバックアップ体制の有無をよく確認しておきましょう。

memo「専門管理加算とは」

認定看護師や特定行為研修を修了した看護師が訪問看護を提供することで、診療報酬において加算を算定できるようになっています。



専門管理加算は、訪問看護ステーションの緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア・人工膀胱ケアに関係する専門の研修を受けた看護師または特定行為研修を修了した看護師が、定期的（1月に1回以上）に指定訪問看護を行うとともに、計画的な管理を行った場合につき1回限り算定できます。



質の高い訪問看護のさらなる充実を図るため「専門性の高い看護師」が療養者の病状に応じた高度なケアや管理の実施などの算定要件を満たした場合に加算されます。訪問看護ステーションとしても、看護師の質の向上だけでなく、診療報酬として収益をあげられるようになってきています。

管理者になる・独立開業をする

問看護ステーションでは、必ず管理者を置かなければなりません。病棟であれば、看護師長に相当する立場になります。管理者としてキャリアアップを目指すのも看護師のキャリアの一つです。

訪問看護では独立開業という道もあります。法人を立ち上げて、訪問看護ステーションを経営するという選択肢です。経営者となる上では、看護師スキルだけでなく、経営面の知識なども必要となり、人件費や人員配置、維持費などの経費も考えなくてはなりません。挑戦するには勇気が必要ですが、自分のステーションを作るということは、自分らしい看護を提供できる組織を作るということでもあります。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂