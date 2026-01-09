スマホdeレグザの説明ページ

TVS REGZAは、レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン用に提供している「スマホdeレグザ」のサービスを、2027年3月30日で終了する。これにともない、iOS向け、Android OS向けに提供している「スマホdeレグザ」のアプリの提供も同日終了する。

これにより、アプリおよびブラウザーで提供している「放送中番組を見る」、「録画番組を見る」、「番組を持ち出す」などすべての機能が使用できなくなり、スマホなどに転送済みの録画番組も視聴不可となる。また、アプリのダウンロードもできなくなる。

アプリのダウンロード/使用はサービス終了時まで通常通り利用可能。2027年3月31日以降アプリを起動した場合、アプリのトップ画面にサービス終了の告知が表示される。

TVS REGZAは「長年にわたりご利用・ご愛顧いただきました皆さまへ、心より御礼申し上げます。サービス終了に伴いご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とコメントしている。

【対象機種】

DBR-4KZ600/4KZ400/4KZ200 DBR-M4010/M3010 DBR-T2010/T1010/T101 DBR-W2010/W1010 D-M210 DBR-UT309/UT209/UT109 DBR-T1009/W2009/W1009/W509 DBR-M4008/M3009/M2008 DBR-T3008/T2008/T1008 DBR-W2008/W1008/W508 DBR-M3007/M1007 DBR-T3007/T2007/T1007 DBR-W2007/W1007/W507 DBR-E1007/E507 DBR-T670/T660/T650/Z620/Z610 DBR-M590/T560/T550/Z520/Z510 D-M470/M430