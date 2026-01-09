TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

1月10日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。

・東京は7日連続 乾燥注意報
・成人の日 帰省は大雪に警戒
・乾燥・強風 火災の条件そろう