¡Ú ¹â¿ù¿¿Ãè ¡ÛÇÈÎÜ¤È·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö²Í¶õ¤Î¸¤¤È噓¤ò¤Ä¤¯Ç¡×¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¼èºà¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¤ÇàÊÑ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¿ù¤µ¤ó¤ÏàÊ¡²¬¤ÎÊý¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤êá¤È¾Ð´é¡£
àÉáÃÊ¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤È¤«¤ËÁÂ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ±½¤ËÊ¹¤¯¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢Äï¤¿¤Á¤Î±¿Å¾¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤È¤«¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿á¤È½¼¼Â¤·¤¿¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹â¿ù¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¹¥¬¥ÐÒÂç´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤ºà¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ïà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ïà¿ÈÂÎ¤À¤±‼ÃÃ¤¨¤ë¡£á¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¤Î°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤«¤éà¿´¤Ï¡©á¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ïà¿´¤Ï¤â¤¦ÃÃ¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×á¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡£
àËèÇ¯¡¢ÊúÉé¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤È¤«¡Ö¶ÚÆùÎ´¡¹¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉËèÇ¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´é¤â´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËàÊÌ¤ËÌò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤¬Ã±½ã¤Ë¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂÀ¤é¤º¤Ë¿ÈÂÎ¤À¤±ÃÃ¤¨¤ëá¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¹ßÃÅ¤ÎºÝ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï²ñ¼á¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹â¿ù¤µ¤ó¡¦°ÂÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¤µ¤ó¡¢¿¼ÀîËã°á¤µ¤ó¡¢°ÂÆ£Íµ»Ò¤µ¤ó¡¢¸þÎ¤Í´¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û