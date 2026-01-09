Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）。毎年好成績を残すチームを救うべく、反撃の旗印になれるか。

【映像】U-NEXT Pirates、最下位からの反撃は？

一昨年は優勝、昨年は準優勝のU-NEXT Pirates。現体制になってから過去3シーズン全てでレギュラーシーズンを突破してきたが、今シーズンは大苦戦。マイナスが400ポイントを超え、いよいよ危険域に入っている。相手とのポイント状況よりも、まずは自チームのマイナスを減らさないことには始まらない。瑞原にとっても踏ん張りどころだ。

【1月9日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人18位 ＋33.2

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人32位 ▲169.1

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人13位 ＋103.1

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人19位 ＋28.8

【1月8日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋552.4（74/120）

3位 BEAST X ＋179.0（74/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲174.4（72/120）

8位 EARTH JETS ▲313.2（74/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲369.0（72/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲401.3（76/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

