10日からの3連休は寒気の影響で積雪が予想されているところもあります。

雪を待ち望んでいるのが連日、多くのスキー客やスノーボード客でにぎわっている大分県九重町のスキー場です。

現在、ゲレンデはほとんど人口の雪で営業をしているため3連休は天然の雪を待ち望んでいるということです。

くじゅうスキー場

◆くじゅうスキー場 佐藤智之支配人

「12月はかなり雪づくり、天然の雪に苦労したので、1月は雪の予報が出るだけでこちらもわくわくしている。3連休も多くのお客さんを期待している」

3連休について気象予報士の大波多さんの解説です。

◆気象予報士大波多美奈さん

3連休は暴風と大雪に注意、警戒が必要です。

上空の寒気と風の予想です。10日の日中は日差しも届きますが、午後は次第に西よりの風が強まります。

北部を中心に警報クラスの暴風となる恐れもあります。上空の寒気も次第に強まり、11日には平地でも雪となるくらいの強い寒気が流れ込みそうです。

くじゅうスキー場

3連休の積雪の予想です。県内では北部や西部を中心に平地でも積雪が予想され、山地の一部では大雪となる恐れもあります。

11日は多くの地域で二十歳のつどいなどがあります。道路状況が乱れる恐れがありますので時間に余裕をもって行動したほうがよさそうです。

また、日中も厳しい寒さとなりますので万全の寒さ対策をしてください。