Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人2位のBEAST X・下石戟（協会）と、同3位のEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）。好調選手の直接対決はファン必見だ。

【映像】個人2位・下石 VS 3位・石井 注目の対決

プロ麻雀界でも評価が高い石井と下石は、開幕前から注目されていたが、期待に応える活躍ぶり。1年目ながらも好成績でチームを牽引している。この2人と相対するのが渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）とTEAM雷電・本田朋広（連盟）。思うような成績を残せていないだけに、好調選手を倒すことできっかけにできるか。

【1月9日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人3位 ＋253.2

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人35位 ▲223.8

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人23位 ▲20.3

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋341.9

【1月8日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋552.4（74/120）

3位 BEAST X ＋179.0（74/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲174.4（72/120）

8位 EARTH JETS ▲313.2（74/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲369.0（72/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲401.3（76/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

