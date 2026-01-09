　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人2位のBEAST X・下石戟（協会）と、同3位のEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）。好調選手の直接対決はファン必見だ。

【映像】個人2位・下石 VS 3位・石井 注目の対決

　プロ麻雀界でも評価が高い石井と下石は、開幕前から注目されていたが、期待に応える活躍ぶり。1年目ながらも好成績でチームを牽引している。この2人と相対するのが渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）とTEAM雷電・本田朋広（連盟）。思うような成績を残せていないだけに、好調選手を倒すことできっかけにできるか。

【1月9日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人3位　＋253.2
渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人35位　▲223.8
TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人23位　▲20.3
BEAST X・下石戟（協会）個人2位　＋341.9

【1月8日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋711.3（74/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋552.4（74/120）
3位　BEAST X　＋179.0（74/120）
4位　セガサミーフェニックス　＋94.6（74/120）
5位　TEAM雷電　▲120.9（72/120）
6位　渋谷ABEMAS　▲158.5（74/120）
7位　赤坂ドリブンズ　▲174.4（72/120）
8位　EARTH JETS　▲313.2（74/120）
9位　KADOKAWAサクラナイツ　▲369.0（72/120）
10位　U-NEXT Pirates　▲401.3（76/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 