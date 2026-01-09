日本人女子レスラーがセクシーなキラキラ最新セルフィーを投下。2度目のタイトル戴冠のタイミングと相まって、熱狂的なファンから「君の年になる」「さらなるプッシュを！」など期待を込めた声が相次いだ。

【画像】日本人美女、新年を祝う“キラキラ＆ゴージャス衣装”セルフィー

WWEスーパースターのジュリアが、自身の公式Xアカウントで最新ビジュアルを公開。年明け早々にタイトル奪還に成功し、2026年に向けてさらなる活躍を誓った。

ジュリアの最新ビジュアルは、銀色のキラキラした背景の前で華やかなメイクとドレスをまとったセルフィー写真で、投稿直後に2万7000件のいいねを獲得。年明け最初の「SmackDown」でチェルシー・グリーンから女子US王座を再獲得したタイミングと重なり、2026年の逆襲へ向け、幸先のよい投稿となった。

昨年ジュリアはNXTからWWE「SmackDown」にスピード昇格し、早々にゼリーナ・ヴェガの持つ女子US王座を奪取。その後、11月にチェルシー・グリーンに敗れて王座陥落。タイトル戦線へ踏みとどまれるか正念場だった新年初回の放送で、チェルシーからタイトルを奪い返すことに成功したばかりだ。

投稿に対し、ファンからは「気絶しそうになったよ」「可愛くてセクシーだ」「私の美しい狂気」など美貌へのコメントが殺到。視覚的なインパクトと同時に、「新年おめでとうジュリア！2026年は君の年だ！」などさらなる飛躍を期待する声も多い。一方、ある海外ファンは「団体の扱いに満足していない。もっと良い扱いを」と、さらなるストーリーラインを含めた女子戦線のど真ん中での活躍を渇望する意見も寄せた。

昨年はNXTからSmackDown昇格、その間もシングル・タイトル2度戴冠と、わずか1年あまりで十分過ぎる活躍を見せているジュリアであるが、ファンが望んでいるのは最高峰の女子タイトルなど、さらに高い目標のようだ。

