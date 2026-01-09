【ソウル＝藤原聖大】２０２４年１２月の戒厳令宣布を巡り、内乱を首謀した罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の論告求刑公判が９日、ソウル中央地裁で開かれた。

審理は夜になっても続いており、韓国メディアによると、特別検察官による求刑は１０日にずれ込む可能性がある。

同罪の法定刑は死刑または無期懲役、無期禁錮。判決は２月にも言い渡される見通し。

公判は内乱重要任務従事罪などに問われた前国防相や軍・警察幹部ら７人も対象で、審理が長時間に及んでいる。韓国メディアによると、地裁が職権で追加期日を指定し、求刑を延期する可能性もあるという。

起訴状などによると、尹氏は戦時やこれに準ずる国家非常事態でないにもかかわらず憲法に反して戒厳令を宣布し、軍と警察を動員して暴動を起こしたとされる。

尹氏は、当時の左派系野党が国政を妨害していると国民に警告するためだったとの主張を繰り返し、一貫して戒厳令宣布を正当化してきた。

内乱を首謀した罪で有罪となれば、軍を投入してデモを弾圧した１９８０年５月の光州事件を起こした全斗煥（チョンドゥファン）元大統領以来となる。