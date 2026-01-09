FE名古屋のマーク・バートンがB3金沢武士団へ期限付き移籍…27歳ガード「この機会に心から感謝」

B1西地区所属のファイティングイーグルス名古屋は1月9日、マーク・バートンが5月31日までB3の金沢武士団に期限付き移籍することを発表した。

神奈川県出身で現在27歳のバートンは、182センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。NCAAディビジョン2のファイエットビル州立大学出身で、アースフレンズ東京Z、福島ファイヤーボンズ、ルワンダのチームなどでプレー。今シーズンからFE名古屋に籍を移した。ここまで5試合に出場し、平均4分5秒のプレータイムで2.6得点をマークしている。

一時的にFE名古屋を離れるバートンは、以下のように感謝を伝えている。

「期限付き移籍として新たな挑戦を始めるにあたり、名古屋で過ごした時間の中で温かく迎え入れ、支えてくださった皆さんに心から感謝を伝えたいです。皆さんのおかげで、名古屋での時間は本当に特別なものになりました。



チームメイトやコーチ陣と離れるのは寂しいですが、ここで学び、経験したすべてを次の機会にしっかりと活かし、皆さんに誇りに思ってもらえるよう努力していきます。



新しい挑戦を後押ししてくれたチームの皆さんにも、心から感謝しています。また、私のキャリアを大切に考え、このレンタルという新たな機会を作ってくださったゼネラルマネージャー・社長にも本当に感謝しています。



そして最後に、FE名古屋でプレーするチャンスを与えてくださったアシスタントゼネラルマネージャーの竹内（瑞希）さん、そしてルーベン（ボイキン）コーチに特別な感謝を伝えたいです。この機会に心から感謝しています。



これからも毎日ベストを尽くし、皆さんに誇りに思ってもらえるよう頑張ります」

また、新天地となる金沢武士団へ「皆さんこんにちは！これから金沢のチームにjoinするのと、金沢のブースターの前でプレーするのを楽しみにしています！チームとみんなで一緒にがんばろう！」と、メッセージを送った。

【動画】バートンが7得点を挙げた越谷戦ハイライト映像