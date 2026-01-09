ベーシスト 戸城憲夫が立ち上げたロックバンド CIGARS SODAが、2月18日にリリースするデビューアルバム『CIGARS・SODA』の詳細を発表。また、ジャケット写真も公開となった。

CIGARS SODAは、これまでに戸城と活動を共にしてきたNAO（Vo／首振りDolls、The Dust‘n’Bonez）、石井ヒトシ（Gt／BAD SiX BABiES）、金川卓矢（Dr／BAD SiX BABiES）が参加。激しいロックンロールから叙情的なバラード曲までを演奏するロックバンドとして本格的な活動を開始する。

本作には、すでにライブで披露されている楽曲のほか、新たに書き下ろした新曲を含む全13曲が収録される。現在、収録曲「欠片」が先行配信中だ。

また、本作のリリースを記念して3月13日19時よりタワーレコード新宿店にてCD購入者を対象としたサイン会を開催。メンバー全員からサインをもらえるスペシャルイベントとなっている。なお、リリースイベントはこの1回のみとなる。

