この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）より開幕した ■ブリヂストンが最新タイヤ「POTENZA RE-71RZ」を展示 ■POTENZAを装着するさまざまなクルマも展示されている

ブリヂストンが話題の最新タイヤを展示

ブリヂストンは1月9日から千葉県の幕張メッセで開催されている「東京オートサロン2026」に出展。11時から行われたプレスカンファレンスでは、2025年12月1日に発表されたばかりの新たなフラッグシップタイヤ「POTENZA RE71-RZ」の魅力をアピールすることに注力した。

まずは常務役員で製品・生産技術の開発管掌を担当する草野亜希夫氏が登壇。1979年の「POTENZA RE47」から始まったPOTENZAブランドでも、とくに2014年に誕生した「RE71R」の登場で一段とスポーツ色が高まった“ナナイチ”の最新モデルである、「RE71-RZ」の製品概要についてのプレゼンテーションが行われた。キーワードとして語られたのは「さらなるグリップの追求」と、「もっと楽しむサーキット走行」のふたつ。同社のストリートラジアルとして最大で、かつ前後左右、懐の深いグリップを目指したことが説明された。

続いては開発の現場から、佐々木雅弘選手と立川祐路氏というプロドライバーと、2名の社員スタッフが登壇。現役でレースを戦う佐々木選手は「従来のRE-71RSも素晴らしいタイヤでしたが、これを上まわるストリート最強を目指しつつ、サーキットで楽しいワクワクが実現できたと思います」とアピール。さらに「GR86/BRZレースで使っているタイヤ（RE-10D）に通じるところもあります」というコメントも飛び出した。

これに対して、設計を担当するエンジニアから、「デザインを一から見直したため、今回は佐々木選手のおっしゃったRE-10Dや、その前身のRE-09Dにインスパイアされた印象を受けられるかもしれません。ところが主溝の深さなどがRE-71RSとは違っているため、ウエットでも十分なパフォーマンスを発揮してくれます」という、マニアの心の琴線に触れるようなトークを聴くことができた。

さらに、SUPER GTのドライバーからは引退して、現在監督を務めている立川祐路氏も、RE71-RZの開発にはプロドライバーとして参戦。トークの最後のほうで、僕にもいわせてという感じで「このタイヤはグリップだけじゃなくて、本当に扱いやすいんです。初めて乗ったクルマでもスムースに走らせることができて、運転が上手くなったような気がしました」と発言。これに対して佐々木選手が「立川さん、上手いじゃないですか！」と突っ込んで、会場を笑いに包んだことをご報告しておこう。

ブリヂストンタイヤ装着のさまざまなクルマが集結

展示車両も盛りだくさん。会場中央には懐かしいポルシェ959が陣取り、GR86のタイムアタック車両やGT-Rのチューニングマシンにも最新のRE71-RZを履いて展示。さらにスーパーカーのランボルギーニ・レヴェルトには新車装着タイヤに選ばれた「POTENZA SPORT」を装着。

また、2025年シーズンはSUPER GTのGT500とGT300の2クラスともにブリヂストンタイヤの装着車両がチャンピオンに輝いたが、GT300のマシンとともに両クラスのタイヤ2セットも誇らしげに展示されていた。

ちなみに会場ブースで撮影した写真に♯ブリヂストンオートサロンと♯RE71RZをつけてSNSに投稿すると、「RE71-RZのタイヤ消しゴム」がプレゼントされて、こちらも開場早々人気になっていた。