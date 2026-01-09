『with MUSIC』次回ラインナップ発表！生田斗真、大竹しのぶ、MAZZELが出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月10日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

生田斗真「スーパーロマンス」

大竹しのぶ「愛の讃歌」

MAZZEL「Only You」

※アーティスト名五十音順

■本格的音楽活動を開始した生田斗真が登場

芸能生活30周年を迎える生田斗真が本格的音楽活動を開始。上白石萌歌＆生田斗真W主演の日テレ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌となるデビュー曲「スーパーロマンス」をTV初披露する。

さらに日本テレビに眠る貴重映像とともに生田の30年の歴史をMCの有働由美子、アーティストナビゲーターの松下洸平が掘り下げる。芸能生活30年にして、音楽活動を後押ししたアーティストとの秘話も明かされる。

■歌手デビュー50周年を迎える大竹しのぶが初出演

日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞なども受賞し女優としても活躍する大竹だが、『with MUSIC』では大竹のアーティストの一面を有働と松下が徹底的に深掘り。

アーティストとして転機を与えてくれたと語る忌野清志郎との出会いや、ディズニー映画の『マレフィセント』の日本語主題歌を担当したときの秘話を語る。

そしてスタジオでは、大竹が主演を務める上演15周年記念公演『ピアフ』の劇中歌「愛の讃歌」を歌唱する。

■歌唱アーティストにMAZZELが登場

BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELの出演が決定。

メンバーのNAOYAがW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマに起用され、各音楽チャートで44冠を獲得した話題曲「Only You」を披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

01/10（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

アーティスト（五十音順）：生田斗真、大竹しのぶ、MAZZEL

