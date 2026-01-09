この記事をまとめると ■デザイナーの奥山清行氏はポルシェやピニンファリーナで活躍してきた ■Ken Okuyama Carsでは独創的で洗練されたクルマを多数手掛けている ■もっとも斬新な造形をもつ1台が歴代の名車にインスピレーションを受けた「Kode0」だ

日本人デザイナーが手掛けた斬新な１台

昨年12月にはアラブ首長国連邦のアブダビで、自動車の水素化プロジェクトを世界規模で進めるドバイをベースとする投資会社、「FAST」とともに進めてきた水素燃料自動車プロジェクトのファーストモデルとなる、「F61Hバードケージ」を世界初公開するなど、カロッツェリアの域を超えた積極的な活動を続けるKen Okuyama Cars。

GMやポルシェ、そしてあのピニンファリーナでデザイナーとして手腕を奮ってきた奥山清行（ケン奥山）氏が、2007年に設立した同社からは、これまでにさまざまなモデルが誕生しているが、今回紹介するのはそのなかでももっとも斬新な造形をもつ1台として知られる「Kode0」だ。

Kode0が初めてオフィシャルな舞台にその姿を現したのは2017年8月にアメリカのカリフォルニア州モントレーを中心に開催されたモントレー・カーウイークのなかでももっともエクスクルーシブなイベントとして知られる、ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリングでのことだった。

奥山氏によればそのコンセプトは、「人類が夢に溢れていた1969年から1970年にかけて、かのマルッチェロ・ガンディーニやイタリアのカロッツェリアの手によって描かれた、いわゆるドリームカーの姿を現代の技術によって復活させること」

その代表的な作には「ランボルギーニ・カウンタック」や「フェラーリ・モデューロ」、あるいは「ランチア・ストラトスHFゼロ」などがあるが、それらに共通するのは直線を基調としたウエッジシェイプデザイン。奥山氏はその魅力を再び現代へと問うために、このKode0のプロジェクトを立ち上げたのである。

Kode0というネーミングからも想像できるように、そのなかでも奥山氏がデザインを進めるうえで直接インスピレーションを得たのは、やはりランチア・ストラトスHFゼロであったことは間違いないだろう。ヌッチョ・ベルトーネ率いるベルトーネから1970年に発表されたストラトスHFゼロは、その斬新なデザインとわずか840mmという低い車高で大きな話題を呼び、それは確かに見る者の多くに、夢＝ドリームを与えてくれた1台だった。

グリーンのアクセントがクルマを引き立てる

ちなみにKode0のベースとなっているのはランボルギーニの「アヴェンタドール」で、その事実を知れば、あるいは熱狂的なランボルギーニのファンならば、かつてウラッコの後継車となることを意識してベルトーネ時代のガンディーニによってデザインされた、1974年デビューの「ブラボー」のスタイルを思い浮かべる者も多いのかもしれない。

シルバーメタリックのボディカラーを基調に、フロントフェンダーやドア上部、リヤカバー、そしてホイールなどにはブラックをアクセントカラーとして採用。さらにブレーキキャリパーやエンジンルーム冷却用の電動ファン、ミッドのV型12気筒エンジンのヘッドカバー、サイドシルなどには鮮やかなグリーンを組み合わせたKode0のエクステリアは、まさにウエッジシェイプデザインの全盛期を彷彿させるフィニッシュだ。

また、マルチレイヤー式のLEDヘッドライトも、このKode0のために独自にデザインされたものとなる。もちろんエアロダイナミクスという機能性も高水準で実現されている。

ボディサイズは全長×全幅×全高で4635×2125×1135mmという数字だが、実際に見るそれには独特な凝縮感というものがある。インテリアのデザインは、基本的にはアヴェンタドールのそれを受け継ぐが、ここでもやはり多くのエレメントにはグリーンが効果的に使用されているのがわかる。

モントレーでの正式発表後、Ken Okuyama CarsはこのKode0を最大で5台生産するプランを明らかにした。6.5リッターのV型12気筒エンジンが発揮する最高出力は700馬力、これに対する車重は1550kgと発表されており、それはスーパースポーツとして最高レベルの運動性能を実現してくれることを期待させるスペックだった。

はたして奥山氏の手からは、これからどれだけ魅力的なスポーツカーのスタイルが生み出されていくのだろうか。日本を代表するデザイナーが胸に秘める、新たなプランに期待したい。