Aぇ! group 2ndアルバム『Runway』リード曲「Again」のMVティザー公開！アルバム収録内容も明らかに

Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』のリード曲「Again」のMVティザー映像を公開した。

■あらたなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像

雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を、「さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off」と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的。あらたなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像に仕上がっており、MV本編への期待感をいっそう高めるティザーとなっている。

さらに、アルバムの収録楽曲（全形態共通）およびBlu-ray/DVDの収録内容も明らかになった。

初回限定盤Aには、リード曲「Again」のMV＆メイキングに加え、「Fashion Killa♡」のMV＆メイキングを収録。雰囲気の異なる2曲のMVで、Aぇ! groupの表現力とパフォーマンスの幅広さを堪能できる。

初回限定盤Bには、寒い季節にぴったりなラブソング「Can’t Stop Lovin’」をテーマに、メンバーそれぞれの自然体な魅力を引き出した“彼女目線”の映像企画「Can’t Stop Aぇ! デート」を収録。

4人それぞれ異なるシチュエーションのなかで、まるで隣にいるかのような距離感や、ふとした仕草・表情に胸が高鳴る、ここでしか観ることのできない作品となっている。

さらに、「Can’t Stop Lovin’」のMVに加え、アルバム『Runway』の世界観が形作られていく過程を追ったアートワーク撮影のビハインド映像も収録。ステージ上とはひと味違う、素顔に近いメンバーの表情や制作の裏側まで堪能できる、見応え十分な内容だ。

なお、Aぇ! groupは本作を引っさげて、3月からは全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催する。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『Runway』

[CD収録曲] ※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤共通

01. Again

02. UP-DOWN TOWN

03. be together

04. 青春讃歌

05. JACKPOT

06. 哀結び

07. Fashion Killa♡

08. Can’t Stop Lovin’

09. 僕の一番弱いところ

10. BURNNN!

11. Aぇ☆BEAT

12. rAy

