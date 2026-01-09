Aぇ! group 2ndアルバム『Runway』リード曲「Again」のMVティザー公開！アルバム収録内容も明らかに
Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』のリード曲「Again」のMVティザー映像を公開した。
■あらたなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像
雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を、「さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off」と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的。あらたなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像に仕上がっており、MV本編への期待感をいっそう高めるティザーとなっている。
さらに、アルバムの収録楽曲（全形態共通）およびBlu-ray/DVDの収録内容も明らかになった。
初回限定盤Aには、リード曲「Again」のMV＆メイキングに加え、「Fashion Killa♡」のMV＆メイキングを収録。雰囲気の異なる2曲のMVで、Aぇ! groupの表現力とパフォーマンスの幅広さを堪能できる。
初回限定盤Bには、寒い季節にぴったりなラブソング「Can’t Stop Lovin’」をテーマに、メンバーそれぞれの自然体な魅力を引き出した“彼女目線”の映像企画「Can’t Stop Aぇ! デート」を収録。
4人それぞれ異なるシチュエーションのなかで、まるで隣にいるかのような距離感や、ふとした仕草・表情に胸が高鳴る、ここでしか観ることのできない作品となっている。
さらに、「Can’t Stop Lovin’」のMVに加え、アルバム『Runway』の世界観が形作られていく過程を追ったアートワーク撮影のビハインド映像も収録。ステージ上とはひと味違う、素顔に近いメンバーの表情や制作の裏側まで堪能できる、見応え十分な内容だ。
なお、Aぇ! groupは本作を引っさげて、3月からは全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催する。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
[CD収録曲] ※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤共通
01. Again
02. UP-DOWN TOWN
03. be together
04. 青春讃歌
05. JACKPOT
06. 哀結び
07. Fashion Killa♡
08. Can’t Stop Lovin’
09. 僕の一番弱いところ
10. BURNNN!
11. Aぇ☆BEAT
12. rAy
