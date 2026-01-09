9日(金)は、雪の降り方が落ち着いて青空の見えたところもありました。ただ、10日(土)からの三連休は〝冬の嵐〟になりそうです。



◆10日(土)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧が発達しながら東へ進み、次第に寒冷前線が県内付近を通過する見通しです。このため天気が下り坂で、次第に本降りの雨になるでしょう。また、強い風が吹いて、海は大しけになるところがありそうです。



◆10日(土)の天気の移り変わり

朝6時は、全県的に青空が広がるでしょう。その後も、日中いっぱいは晴れの天気が続く見込みです。



ただ、夕方ごろから次第に雲が広がり、佐渡では雨が降り出すでしょう。

そして、夜は全県的に雨となり、カミナリを伴って強く降るところがありそうです。山沿いでも、雪ではなく雨の降るところがほとんどでしょう。



そして、10日(土)日中は気温が急上昇する見通しです。



◆10日(土)の予想最高気温

山沿いも含めて広く10℃以上で、佐渡市は13℃まで上がる予想です。3月下旬並みのところが多く、サクラが芽吹くころの気温になりそうです。積雪の多い地域では、雪解けによるナダレや落雪に注意をしてください。



一方、11日(日)からは強烈な〝寒波〟が襲来する見通しです。



◆11日(日)からの寒気予想

11日(日)朝には、大雪の目安になる強烈な寒気が県内付近まで南下してくるでしょう。このため各地で雪が降り、非常に強い風を伴って暴風雪となるところがありそうです。



そして、夕方ごろからJPCZに伴う発達した雪雲がかかり、平地でもしっかりと雪が積もり始める見通しです。このため、平地でも11日(日)は次第にまとまった積雪になり、12日(月)にかけて【警報級の大雪】になるところがあるでしょう。



◆大雪のピークなる11日(日)夜～12日(月)夕方にかけての24時間降雪量（多い所）

平地で30cm、山沿いで70cm、佐渡で10cmの予想です。



普段雪の少ない地域でもまとまった積雪になる可能性がありますので、道路の渋滞など注意してください。